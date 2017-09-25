Украина получила средства от размещения евробондов

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины

Отметим, что средства уже зачислены на спецсчет в Национальном банке Украины. При этом уже завтра будут перечислены на счет Государственного казначейства.

"1,318 млрд долларов от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну", – отметили в ведомстве.

В Минфине пояснили, что деньги поступили за вычетом средств на выкуп облигаций 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство финансов Украины выкупит у инвесторов еврооблигации на общую сумму более 1,576 млрд долларов. В таком случае, дата погашения обязательств по указанным ценным бумагам, для суммы 1,161 млрд долларов - 2019 год, для ценных бумаг на 415,2 млн долларов - 2020 год.