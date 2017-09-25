Предприятия увеличили задолженность перед бюджетом на 18% - ГФС

По информации ведомства, в целом общая сумма налогового долга сводного бюджета составляла 81,6 млрд грн, из них 12,5 млрд грн - это долг предприятий, который сформировался в течение восьми месяцев текущего года.

А,по сравнению с первым января 2017 задолженность предприятий перед бюджетом выросло на 18,1 процент.

Кроме того, по данным ГФС, общая сумма налогового долга государственного бюджета по состоянию на первое сентября этого года составляла 69,3 млрд грн, из которых 10,6 млрд грн сформирован в текущем году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ" задолженность потребителей теплоэнергии перед ОАО "Киевэнерго" составила 2,6 млрд грн, такая задолженность была зафиксирована на начало сентября.