Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны

100 долл - 2626,1562 грн;

100 евро - 3141,1454 грн;

10 российских рублей - 4,5551 грн.

При этом регулятор установил на 25 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1089,944341;

Серебро - 14,298079;

Платина - 797,149901;

Палладий - 765,095192.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2623,7181 грн;

100 евро - 3123,5364 грн;

10 российских рублей - 3123,5364 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.