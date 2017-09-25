"Нафтогаз" поднял цены на газ для промпотребителей

Цены поднимутся с 1 октября текущего года на 3,1% или на 243,6 гривен. Таким образом, с начала месяца один кубометр газа будет стоит 8 164,8 гривен.

Как сообщает пресс-служба компании в понедельник, 25 сентября, именно такая цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце также возрастет. Тут цена поднимется на 3,1% и составит 9 16,8 гривен за тысячу кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена на уровне 7 551,6 гривен.