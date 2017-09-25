Ирландская фондовая биржа включила в листинг украинские еврооблигации

Как сообщается, в листинг включены евробонды на сумму три млрд долларов выпущенные и размещенные Министерством финансов Украины.

Данное решение о допущении указанных ценных бумаг к листингу и торгам на Основном рынке ценных бумаг ISE принято 25 сентября 2017 года.

Отметим, министерство финансов 18 сентября, впервые за много лет, успешно разместило евробонды Украины на три млрд долларов.

Срок погашения ценных бумаг составляет 15 лет. Средства от размещения планируется направить, в частности, на выкуп ранее эмитированных и размещенных гарантированных государством ценных бумаг.

При этом, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что для Украины важнее продолжать движение по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, чем размещать еврооблигации.

Напомним,как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украине в 2018 году должна вернуть Международному валютному фонду 1,4 миллионов долларов займа, при это за ближайшую "трехлетку" нужно перечислить обратно в Вашингтон более трех миллионов долларов.