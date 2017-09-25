ЕС выступает за сохранение транзита газа через Украину, - Минэнерго

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. По информации ведомства, газовый форум проходил 19-20 сентября в г. Любляна. Также стало известно, что в нем принимали участие директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Александр Лисниченко.

Во время встречи были подняты вопросы о том, что спрос на природный газ в Европе в ближайшие восемь лет будет только расти и Украина. Кстати, быстрее всех в ЕС реформирует газовый сектор.

При этом Лисниченко добавил, что секретариату энергетического сообщества все равно какая цена газа для потребителей ПСО в Украине. В первую очередь важо, чтобы по данной цене заработал рынок и не было монополии.

Таким образом для социально незащищенных категорий потребителей поставляли не только "Нафтогаз" и так называемые газсбыты Фирташа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в будущем европейские компании будут способны закупать российский газ на восточной границе Украины.