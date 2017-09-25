Доллар в понедельник в обменниках повысился до 26,39 гривен

Наличный евро повысился на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,39 гривен, а евро можно купить по 31,59 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,23, продажи 26,27 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1317, продажи - 26,3938 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,32, продажи - 31,35-31,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0479, продажи - 31,5929 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,480, продажи - 4,470-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,198, продажи - 4,607 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 22 сентября 2017 года, наличный доллар набрал три копейки. Наличный евро повысился на копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,37 гривен, а евро можно было купить по 31,56 гривен.