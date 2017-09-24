20:15 24.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал, что поднятие тарифов на грузовые перевозки будет меньше, чем планировалось

Укрзализниця будет поднимать тарифы на грузовые перевозки.

Гройсман пообещал, что поднятие тарифов на грузовые перевозки будет меньше, чем планировалось

Однако это повышение будет меньше 22,5%, как это предполагалось ранее. Об этом в воскресенье, 24 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас необходимо скорректировать тарифы таким образом, чтобы они были приемлемыми для реального сектора экономики. И также позволили сегодня получить ресурсы на то, чтобы модернизировать парк украинской железной дороги.

Вместе с тем глава правительства заверил, что сегодняшние тарифы не соответствуют экономической обоснованности. Я вел переговоры с представителями бизнеса, мы пытаемся найти разумное общее решение, - пояснил Гройсман, добавив, что по его мнению это будет 22%, но не меньше этого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины одобрил консолидированный финансовый план ОАО "Украинская железная дорога" на 2017 год, в котором предусмотрен рост тарифов на грузовые перевозки с 1 октября 2017 года на 22,5%.


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