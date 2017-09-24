Гройсман пообещал, что поднятие тарифов на грузовые перевозки будет меньше, чем планировалось

Однако это повышение будет меньше 22,5%, как это предполагалось ранее. Об этом в воскресенье, 24 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас необходимо скорректировать тарифы таким образом, чтобы они были приемлемыми для реального сектора экономики. И также позволили сегодня получить ресурсы на то, чтобы модернизировать парк украинской железной дороги.

Вместе с тем глава правительства заверил, что сегодняшние тарифы не соответствуют экономической обоснованности. Я вел переговоры с представителями бизнеса, мы пытаемся найти разумное общее решение, - пояснил Гройсман, добавив, что по его мнению это будет 22%, но не меньше этого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины одобрил консолидированный финансовый план ОАО "Украинская железная дорога" на 2017 год, в котором предусмотрен рост тарифов на грузовые перевозки с 1 октября 2017 года на 22,5%.