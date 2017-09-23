18:18 23.09.2017 | Экономика | Новости
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Финляндия получила заявку на строительство "Северного потока-2"

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая "Газпрому", передала властям Финляндии заявку на получение разрешения на строительство трубопровода Nord Stream 2 в Балтийском море.Об этом сообщает местная газета Kaleva.

Финляндия получила заявку на строительство

По данным издания, строительство предполагается в исключительной экономической зоне страны, заявка была подана в Министерство экономики и занятости на этой неделе.

"Чтобы получить разрешение, нужно согласие финского правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для одобрения властей необходима оценка влияния строительства на окружающую среду.

Согласно проекту "Северный поток-2", должны быть построены две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию.

Добавим, планируется, что его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Финансирует проект оператор строительства Nord Stream 2 AG и пять европейских партнеров "Газпрома", а именно Shell, OMV, Engine, Uniper и Wintershall.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", российский газовый монополист "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину. При этом транзит увеличен до рекордных в этом году 315 миллионов кубических метров в сутки. 


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