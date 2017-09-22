В Украине 50% жилого фонда – это старое жилье – Минрегион

Также примерно 50 процентов жилого фонда в нашей стране сейчас составляет старое жилье. Об этом заявил в рамках пресс-конференции замминистра регионального развития и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе – сообщали в Минрегионе.

Согласно его словам - жилфонд в Украине на данный момент составляет 977,9 миллиона квадратных метров и примерно 50 процентов из него – это старое жилье. На каждого украинского гражданина приходится 23,8 квадратных метров жилплощади. При этом в Европе эти показатели в два раза больше.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко не позволил приватизировать жилье в общежитиях.