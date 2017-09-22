В Минфине рассчитывают к 2020 году снизить госдолг до 55% ВВП

Соответствующие заявление сообщил министр финансов Александр Данилюк во время представления проекта Бюджета-2018.

По словам Данилюка, в данный момент основной задачей в долговой политике является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году. Вместе с тем министр финансов заверил, что такое решение позволит снизить долговую нагрузку с нынешних 66% до 55%.

"Общий объем государственного долга на 2018 год составит 1 трлн 999 млрд 347,2 млн грн и составит 61,5% от ВВП", - подчеркнул Данилюк. При этом сам гарантированный государством долг составит 747 млрд 551,0 млн грн.

Ожидается, что государственный и гарантированный государством долг составит по всей видимости 84,6% от ВВП.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ОАО "Киевэнерго" на первое сентября 2017 составляет 980,9 млн грн.