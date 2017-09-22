05:00 22.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Уровень теневой экономики сократился на 6%, - МЭРТ

Уровень теневой экономики Украины сократился в первом квартале до 37% от официального ВВП. Таким образом, это на 6% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Уровень теневой экономики сократился на 6%, - МЭРТ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По информации ведомства, на сокращение уровня теневой экономики Украины повлияла агрессия Российская Федерация.

Отметим, что детенизация стала результатом возобновления экономики на фоне закрепления макроэкономической стабильности.

Кроме того, экономика подвергается негативному влиянию российской агрессии и падению производства на востоке страны в зонах АТО. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году. Согласно словам директора ВВП, украинское государство демонстрирует прогресс в реформах, однако этого все еще недостаточно для повышения уровня благосостояния граждан.


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