13:39 22.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Розенко заверил, что Кабмин осовременит пенсии уже в октябре

Пенсии украинцам будут осовременены согласно предварительному графику.

Розенко заверил, что Кабмин осовременит пенсии уже в октябре

Кабинет министров обещал, что с 1 октября этот процесс начнется. Я хочу вам сказать, что если Верховная Рада даже в середине октября это решение примет мы проведем осовременивание с 1 октября.

Об этом в пятницу утром, 22 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

По его словам, у Пенсионного фонда сегодня есть все возможности провести перерасчет пенсий "задним" числом.

Напомним, как сообщал УРА-информ, народные депутаты не захотели в четверг, 21 сентября, работать без перерывов. Парламент не поддержал предложение главы Верховной Рады Андрея Парубия о продолжении пленарного заседания парламента до исчерпания повестки дня, а именно до принятия судебной и пенсионной реформ. Соответствующее решение поддержали 186, 214 и 215 парламентариев при 226 минимально необходимых.


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