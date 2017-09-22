Розенко заверил, что Кабмин осовременит пенсии уже в октябре

Кабинет министров обещал, что с 1 октября этот процесс начнется. Я хочу вам сказать, что если Верховная Рада даже в середине октября это решение примет мы проведем осовременивание с 1 октября.

Об этом в пятницу утром, 22 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

По его словам, у Пенсионного фонда сегодня есть все возможности провести перерасчет пенсий "задним" числом.

Напомним, как сообщал УРА-информ, народные депутаты не захотели в четверг, 21 сентября, работать без перерывов. Парламент не поддержал предложение главы Верховной Рады Андрея Парубия о продолжении пленарного заседания парламента до исчерпания повестки дня, а именно до принятия судебной и пенсионной реформ. Соответствующее решение поддержали 186, 214 и 215 парламентариев при 226 минимально необходимых.