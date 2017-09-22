Назван перечень украинских компаний-экспортеров в ЕС

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что несколько предприятий по производству молокопродуктов получило право продажи своей продукции на европейский рынок.

Более 107 производителей таких продуктов как мясо птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных изделий смогут опробовать европейскую конкурентоспособность на личном опыте.

В Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевая сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты и прочее.

Ранее Кабмин сообщил о росте экспорта украинской продукции на 20 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", экспорт из Украины товаров в течение января месяца и февраля 2017 г. по сравнению с таким же периодом 2016 г. возрос - на 32 процента.