Назван перечень украинских компаний-экспортеров в ЕС

Государственная продуктовая потребительская служба опубликовала список компаний, которые смогут экспортировать свою продукцию в Европу по поощрительным квотам.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что несколько предприятий по производству молокопродуктов получило право продажи своей продукции на европейский рынок.
Более 107 производителей таких продуктов как мясо птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных изделий смогут опробовать европейскую конкурентоспособность на личном опыте.
В Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевая сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты и прочее.
Ранее Кабмин сообщил о росте экспорта украинской продукции на 20 млрд долларов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", экспорт из Украины товаров в течение января месяца и февраля 2017 г. по сравнению с таким же периодом 2016 г. возрос - на 32 процента.