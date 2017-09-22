12:41 22.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174427:roman

Назван перечень украинских компаний-экспортеров в ЕС

Государственная продуктовая потребительская служба опубликовала список компаний, которые смогут экспортировать свою продукцию в Европу по поощрительным квотам.

Назван перечень украинских компаний-экспортеров в ЕС

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что несколько предприятий по производству молокопродуктов получило право продажи своей продукции на европейский рынок.

Более 107 производителей таких продуктов как мясо птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных изделий смогут опробовать европейскую конкурентоспособность на личном опыте.

В Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевая сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты и прочее.

Ранее Кабмин сообщил о росте экспорта украинской продукции на 20 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", экспорт из Украины товаров в течение января месяца и февраля 2017 г. по сравнению с таким же периодом 2016 г. возрос - на 32 процента.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив