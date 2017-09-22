Нацбанк на пятницу ослабил курс гривны

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 сентября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2623,7181 грн;
100 евро - 3123,5364 грн;
10 российских рублей - 3123,5364 грн.
При этом регулятор установил на 22 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1104,135839;
Серебро - 14,634247;
Платина - 799,915379;
Палладий - 770,444818.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 21 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2618,9634 грн;
100 евро - 3144,5894 грн;
10 российских рублей - 4,5054 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.