Нацбанк на пятницу ослабил курс гривны

100 долл - 2623,7181 грн;

100 евро - 3123,5364 грн;

10 российских рублей - 3123,5364 грн.

При этом регулятор установил на 22 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1104,135839;

Серебро - 14,634247;

Платина - 799,915379;

Палладий - 770,444818.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 21 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2618,9634 грн;

100 евро - 3144,5894 грн;

10 российских рублей - 4,5054 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.