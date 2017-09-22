"Киевэнерго" уже задолжало "Нафтогазу" 2,2 миллиарда гривен

При этом также есть задолженность перед ПАО "Киевгаз" - 177 миллионов гривен. Такое сообщение распространили в ПАО на странице в Facebook. При этом в "Киевэнерго" отметили также, что перед "Нафтогазом" и "Киевгазом" задолженности спровоцированы долгами клиентов. Эти долги являются следствием задолженностей клиентов и государственного бюджета перед Киевэнерго - к началу сентября эти долги уже достигали 2,6 миллиарда гривен - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 1269 домов все еще остаются без горячей воды. Такие данные 22-го сентября поступили от " Киевэнерго".