17:37 22.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174456:mysnichenko

"Киевэнерго" уже задолжало "Нафтогазу" 2,2 миллиарда гривен

ПАО "Киевэнерго" уже имеет задолженность перед перед НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 2,2 миллиарда гривен.

При этом также есть задолженность перед ПАО "Киевгаз" - 177 миллионов гривен. Такое сообщение распространили в ПАО на странице в Facebook. При этом в "Киевэнерго" отметили также, что перед "Нафтогазом" и "Киевгазом" задолженности спровоцированы долгами клиентов. Эти долги являются следствием задолженностей клиентов и государственного бюджета перед Киевэнерго - к началу сентября эти долги уже достигали 2,6 миллиарда гривен - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 1269 домов все еще остаются без горячей воды. Такие данные 22-го сентября поступили от " Киевэнерго".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив