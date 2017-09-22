Гройсман планирует модернизировать угольную промышленность

По словам премьера, в украинском государстве есть все возможности, чтобы стать энергонезависимыми в угольной отрасли.

Гройсман надеется, что Кабмину удастся разработать новую программу развития предприятий, которые будут добывать уголь на территории Украины. Он считает, что американские поставки могут быть временными, но не вечными.

Ранее украинское правительство нашло способ, как решить проблему дефицита энергетического угля для государственных ТЭС. Нехватку угля отныне страна завозит из США. Два груза уже прибыли в порт "Южный".

Эксперты ожидают, что украинская энергетика, по замыслу чиновников, может полностью перейдет на использование газовых марок угля или сжигания торфяных запасов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину с начала 2017 года из Южно-Африканской республики совершено пять поставок антрацитового угля.