В ЕБРР опасаются размещением Украиной евробондов

Об этом заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж в ходе Украинского финансового форума в Одессе.

По его словам, украинское государство в более удобной ситуации, и это может ослабить желание властей проводить реформы. Также успешное размещение евробондов дает возможность усыпить бдительность населения своевременным началом отопительного сезона.

Вместе с тем Фрэнсис Малиж подчеркнул, что в течение трех лет Украина сделала огромный шаг вперед в отношении реформ. К примеру, начиная с национализации ПриватБанка, заканчивая реформами в сфере борьбы с коррупцией.

Малиж напомнил, что независимые члены набсовета Нафтогаза уже подали в отставку.

"Это шаг назад. Я надеюсь, нам удастся сменить курс", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство наконец-то объявило о финальных параметрах своего первого самостоятельного выпуск еврооблигаций с 2014 года.