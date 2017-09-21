14:22 21.09.2017 | Экономика | Новости
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В ЕБРР опасаются размещением Украиной евробондов

Успешное размещение Украиной евробондов на 13 млрд долларов создает опасность для дальнейшей реализации реформ в стране.

В ЕБРР опасаются размещением Украиной евробондов

Об этом заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж в ходе Украинского финансового форума в Одессе.

По его словам, украинское государство в более удобной ситуации, и это может ослабить желание властей проводить реформы. Также успешное размещение евробондов дает возможность усыпить бдительность населения своевременным началом отопительного сезона.

Вместе с тем Фрэнсис Малиж подчеркнул, что в течение трех лет Украина сделала огромный шаг вперед в отношении реформ. К примеру, начиная с национализации ПриватБанка, заканчивая реформами в сфере борьбы с коррупцией.

Малиж напомнил, что независимые члены набсовета Нафтогаза уже подали в отставку.

"Это шаг назад. Я надеюсь, нам удастся сменить курс", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство наконец-то объявило о финальных параметрах своего первого самостоятельного выпуск еврооблигаций с 2014 года. 


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