Украинская экономика в 2017 году вырастет на 2%

Об этом сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на Ukrainian Financial Forum 2017 в Одессе.

Согласно словам директора ВВП, украинское государство демонстрирует прогресс в реформах, однако этого все еще недостаточно для повышения уровня благосостояния граждан.

Кроме того, если рост даже останется на таком уровне, повысить уровень доходов граждан все равно остается невозможным. Также Кахконен отметила, что Всемирный банк ожидает активизации реформ в Украине.

"Земельная реформа - одна из самых важных. Как и те, которые уже есть в парламенте", - добавила она. Напоследок Сату Кахконен акцентировала особое внимание также и на медицинской реформе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что за 2017 год экономики Украины находилась в состоянии постоянного роста.