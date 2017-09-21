Украинская экономика продолжает расти, - Порошенко

По его словам, проведенные правительством макрорегулирующие меры, дерегуляция, новые антикоррупционные реформы, а также микрофинансовая стабилизация начинают давать конкретный результат.

Он отметил, что последние 14 кварталов показывали только падение как уровня инвестиционной привлекательности, так и курса национальной валюты.

В НБУ не исключают, что рост ВВП на конец года будет выше, чем ожидалось.

Однако на равне со всеми этими процессами продолжается рост цен на продукты питания, транспорт, коммунальные услуги, энергетику и топливо.

Таким образом, повышения ВВП покамест мало влияет на поднятие уровня жизни обычных граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что за последние 10 лет в Украине наблюдается экономический "застой".