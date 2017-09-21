Украина способна проводить реформы, - МВФ

Последние три года доказали, что реформы являются возможными, и Украина сейчас не находится в режиме кризисного менеджмента, экономика возрождается. Такое мнение в четверг, 21 сентября, во время Украинского финансового форума в Одессе высказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, он поражен сколько было достигнуто на протяжении последних трех лет. В историческом контексте - это очень много. Могу сказать, что мы видим, так сказать, "аппетит" к реформам, - сказал Люнгман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что украинская экономика имеет все возможности для перехода от стабильности к уверенному и быстрому росту.