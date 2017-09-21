Украина накопила в ПХГ 15,83 млрд куб. м газа

Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы ПАО "Укртрансгаз".

Согласно недавно полученным данным, в течение суток государственный газ не отбирался. Однако прошедшие за сутки в ПХГ Украины было закачано 46,68 млн куб. м газа.

К примеру, в нашу страну за сутки поступило из Словакии 26,54 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,68 млн куб. м газа.

По информации ПАО "Укртрансгаз", подземные хранилища Украины заполнены на 51%. Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на перерыве в 18-ой школе н.п. Ровно один из учащихся распылил перцовый газ в воздух из баллончика. По причине распространения данного газа учителя эвакуировали всех детей и проветривали затем коридоры.