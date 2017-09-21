19:10 21.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Промпроизводство в Украине в августе выросло на 1,2%

Промышленное производство в Украине ,без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе в августе 2017 года по сравнению с соответствующим месяцем 2016 г. увеличилось на 1,2%.

Промпроизводство в Украине в августе выросло на 1,2%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В январе-августе 2017 г. по сравнению с январем-августом 2016 г. индекс промышленной продукции составил 99,6%.

Также,в добывающей промышленности и разработке карьеров - 93,5%, перерабатывающей - 103,8%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 94,1%.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в подземных хранилищах Украины объем газа увеличился до 14,628 миллиардов кубических метров.


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