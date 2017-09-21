Промпроизводство в Украине в августе выросло на 1,2%

Промышленное производство в Украине ,без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе в августе 2017 года по сравнению с соответствующим месяцем 2016 г. увеличилось на 1,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. В январе-августе 2017 г. по сравнению с январем-августом 2016 г. индекс промышленной продукции составил 99,6%. Также,в добывающей промышленности и разработке карьеров - 93,5%, перерабатывающей - 103,8%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 94,1%. Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в подземных хранилищах Украины объем газа увеличился до 14,628 миллиардов кубических метров.