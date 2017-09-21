Правительство обязало отчислять части акцизного сбора на топливо в местные бюджеты

Как сказано на сайте Министерства финансов, согласно принятому на заседании постановлению правительства, теперь акцизный сбор на топливо будет перечисляться в местные бюджеты.

Во втором полугодии текущего года это будет 13,44% 2017 года, что не меньше уровня отчислений в минувшем году, - заверили в финансовом ведомстве.

Кроме того, постановление предусматривает начисления по данным деклараций сумм акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли топливом за 2016 год, отмечено в сообщении Минфина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины надеется на получение очередного транша Международного валютного фонда до конца года. Сейчас ожидается прибытия в Украину миссии Фонда. Об этом во вторник, 19 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.