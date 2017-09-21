Николаевщина заработала 16 миллионов гривен на продаже алкоголя и табака

Лицензии были выданы на право розничной торговли алкоголем и табачными изделиями. За указанный период предприниматели внесли в местные бюджеты 16,4 миллиона гривен - за лицензии. Эти данные распространили в ДФС области.

Так, поступления за лицензии на право торговли алкоголем и лицензии на право торговли табаком - по сравнению с таким же периодом 2016 г., увеличились на 100 тысяч гривен. Легализация же рынка подакцизных товаров – важное направление работы ДФС в Николаевской области.

Как сообщал УРА-Информ, в столице снова разрешили продавать алкоголь по ночам.