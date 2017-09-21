16:16 21.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174356:mysnichenko

Николаевщина заработала 16 миллионов гривен на продаже алкоголя и табака

За восемь месяцев 2017 г. ГУ ДФС Николаевщины было выдано субъектам хозяйствования шесть тысяч лицензий.

Николаевщина заработала 16 миллионов гривен на продаже алкоголя и табака

Лицензии были выданы на право розничной торговли алкоголем и табачными изделиями. За указанный период предприниматели внесли в местные бюджеты 16,4 миллиона гривен - за лицензии. Эти данные распространили в ДФС области.

Так, поступления за лицензии на право торговли алкоголем и лицензии на право торговли табаком - по сравнению с таким же периодом 2016 г., увеличились на 100 тысяч гривен.  Легализация же рынка подакцизных товаров – важное направление работы ДФС в Николаевской области.

Как сообщал УРА-Информ, в столице снова разрешили продавать алкоголь по ночам.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив