Нефть Brent торгуется выше 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:59 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке 56,19 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, при этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,66 доллара за баррель, потеряв 0,06%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт нефти из США превысят импорт к 2023 году, благодаря стабильному росту добычи сланцевой нефти. В подготовленном отчете указывается, что продажи американской нефти на внешних рынках к 2031 году достигнут 3,3 млн баррелей в сутки (б/с).