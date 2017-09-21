10:56 21.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 56 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром, 21 сентября 2017 года, находятся выше отметки в 56 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:59 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке 56,19 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, при этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,66 доллара за баррель, потеряв 0,06%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт нефти из США превысят импорт к 2023 году, благодаря стабильному росту добычи сланцевой нефти. В подготовленном отчете указывается, что продажи американской нефти на внешних рынках к 2031 году достигнут 3,3 млн баррелей в сутки (б/с).


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