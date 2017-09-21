НБУ продало на аукционе акций на сумму 27 млн долларов

Сообщается, что общий объем заявок составил 46 млн долларов, из которых НБУ продал 27 млн долларов.

На текущих торгах минимальный курс гривны по результатам аукциона составил 26,2150 грн/долларов, максимальный - 26,2250 грн/долларов и средневзвешенный - 26,2203 грн/долларов.

Ранее НБУ спрогнозировало рост ВВП в новом году на несколько уровней выше, чем ожидается.

Также в Раде этой осенью планируют избрать и утвердить нового главу Нацбанка, однако в связи с "заполитизированностью" этой должности этот процесс затягивается.

В 2018 году Украина обязана будет расчитаться по внешним займам, а это сумма не менее 2 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинскому президенту Общественная коллегия совета НБУ порекомендовала кандидатуры главы совета Ассоциации банков Станислава Аржевитина, главы общественной коллегии совета НБУ Анатолия Гулея и главы совета НБУ Богдана Данилишина.