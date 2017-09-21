Нацбанк на четверг вновь опустил курс гривны

100 долл - 2618,9634 грн;

100 евро - 3144,5894 грн;

10 российских рублей - 4,5054 грн.

При этом регулятор установил на 21 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1100,043500;

Серебро - 14,405719;

Платина - 806,384977;

Палладий - 782,025420.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вреду, 20 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2612,6436 грн;

100 евро - 3127,8569 грн;

10 российских рублей - 4,4969 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.