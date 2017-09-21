Наличный доллар в обменниках в четверг повысился до 26,34 гривен

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 26,34 гривен, а евро можно купить по 31,55 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,20, продажи 26,20 - 26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0801, продажи - 26,3391 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,33-31,25, продажи - 31,25-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9296, продажи - 31,5514 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,450, продажи - 4,460-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,170, продажи - 4,599 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 20 сентября 2017 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 26,30 гривен, а евро можно было купить по 31,61 гривен.