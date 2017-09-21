Мининфраструктуры купит 78 пунктов весового контроля

Так, украинское Мининфраструктуры планирует купить 78 весовых пунктов - для весового контроля на дорогах Украины. Эти данные распространил министр инфраструктуры В. Омелян. Согласно его словам – в 2017 г. будет приобретено 78 габаритных комплексов контроля.

На данный момент имеется 24, однако они в таком состоянии, что каждый вечер их сшивают и паяют – отметил он. Также министр подчеркнул, что проект запустят совместно с Европейским банком инвестиций. Вместе с Европейским банком инвестиций есть желание внедрить программу автоматических станций, когда при движении автомобили взвешиваются без остановки, а сведения передаются на пульт диспетчера.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Омелян сообщал, что отменять весовой контроль на украинских дорогах не планируется.