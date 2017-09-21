11:55 21.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в пятницу представит в Раде Госбюджет-2018

Кабинет министров Украины в пятницу, 22 сентября, намерен представить народным депутатам проект Государственного бюджета на 2018 год.

Кабмин в пятницу представит в Раде Госбюджет-2018

Об этом сегодня во время встречи с делегацией Европарламента, которую возглавляет сопредседатель Парламентского комитета ассоциация Украины - ЕС Дариуш Росат, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, уже завтра министры будут представлять в парламенте проект бюджета.

Он предусматривает 3% рост развития национальной экономики. Мы будем усиливать наши позиции структурными реформами, а также изменениями, - пообещал глава правительства, отметив важность принятия пенсионной реформы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в госбюджете-2018 заложены 877 миллиардов гривен доходов и 948,1 миллиардов гривен расходов. Предельный объем дефицита госбюджета-2018 планируется определить на уровне 77,9 миллиардов гривен, а предельный размер госдолга - в 1,999 триллион гривен.


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