12:15 21.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заявил об "огромном спросе" на украинские ценные бумаги

Последние внешние заимствования Украины были удачными.

Гройсман заявил об

Спрос на украинские ценные бумаги был огромным. Такое мнение в четверг, 21 сентября, во время встречи с делегацией Европейского парламента во главе с сопредседателем парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариушем Росати, высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман .

По его словам, недавно Украина сделала внешние заимствования. Сегодня уже можно сказать, что Украины сделала это достаточно удачно. Это означает, что в Украину вернулось доверие инвесторов, - пояснил глава украинского правительства, добавив, что рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина привлекла три миллиарда долларов от размещения еврооблигаций. По словам президента Украины Петра Порошенко, никогда еще Украина не привлекала такого значительного займа на столь рекордный срок в 15 лет.


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