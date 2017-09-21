Бюджет-2018: доходы от приватизации заложены на уровне 22 миллиардов гривен

Такие данные распространил временно и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров. Согласно его словам – в госбюджете на следующий год было заложено 22 миллиарда гривен (от приватизации). Это – в основном приватизация большая. К примеру - Центрэнерго, ОПЗ, продажа пакетов акций энергетических компаний.

Он добавил, что стартует большая приватизация в нашей стране в ближайшие сроки – по итогам принятия парламентом правительственного законопроекта. Это зависит от Рады. Есть надежда, что это случится осенью.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине приватизируют все государственные цирки.