18:27 21.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Бюджет-2018: доходы от приватизации заложены на уровне 22 миллиардов гривен

Проектом госбюджета на 2018 год предполагаются поступления от приватизации – в количестве 22 миллиардов гривен.

Бюджет-2018: доходы от приватизации заложены на уровне 22 миллиардов гривен

Такие данные распространил временно и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров. Согласно его словам – в госбюджете на следующий год было заложено 22 миллиарда гривен (от приватизации). Это – в основном приватизация большая. К примеру - Центрэнерго, ОПЗ, продажа пакетов акций энергетических компаний.

Он добавил, что стартует большая приватизация в нашей стране в ближайшие сроки – по итогам принятия парламентом правительственного законопроекта. Это зависит от Рады. Есть надежда, что это случится осенью.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине приватизируют все государственные цирки.


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