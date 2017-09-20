Украине продовольствия хватит, - Гройсман

Такие данные в рамках правительственного заседания распространил украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – уже сейчас можно говорить о том, что стратегический запас, а также продовольственный баланс Украины будет находиться на нормальном уровне. Стране будет хватать требуемых продовольств для обеспечения безопасности – отметил премьер. На данный момент на правительственном заседании МинАПК планирует представить отчет в вопросе сбора урожая в стране.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в 2017 г. по причине заморозков лишилась примерно миллиона тонн фруктов.