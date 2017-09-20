Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Такие данные стали известны из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 08:08 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке 55,32 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В то же время цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,76 доллара за баррель, прибавив 0,57%.

Кстати, несколько дней назад стоимость фьючерсов на нефть выросла примерно на 5%, однако начала дешеветь с 18 сентября на фоне ожиданий рынка информации о коммерческих запасах сырья в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Венесуэлы запретило нефтяным трейдерам в стране вести всяческие расчеты в долларах. Также стало известно, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к своим партнерам для того, чтобы те открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту валюту.