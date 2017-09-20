Нацбанк на среду вновь укрепил гривну

100 долл - 2612,6436 грн;

100 евро - 3127,8569 грн;

10 российских рублей - 4,4969 грн.

При этом регулятор установил на 20 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1104,431691;

Серебро - 14,755487;

Платина - 821,526820;

Палладий - 777,756926.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 19 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2618,0679 грн;

100 евро - 3128,0675 грн;

10 российских рублей - 4,5433 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.