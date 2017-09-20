"Нафтогаз" подал в Гаагский суд иск против России

Украинская компания просит возместит убытки, причиненные незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной республике Крым. Как сообщает пресс-служба НАК, по предварительным подсчетам убытки группы "Нафтогаз" в результате оккупации Крыма оцениваются в размере пяти миллиардов долларов.

При этом в компании ожидают решения по делу уже до конца 2018 года. Вместе с тем в пресс-службе напоминают, что в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.