Крымчанам простят долги перед украинскими банками

Списанию на данный момент подлежит задолженность в сумме до пяти млн рублей.
Известно, что так называемый "парламент" Крыма решил принять закон "Об основаниях принятия решений про реструктуризацию долга заемщиков". Данный закон позволит крымчанам не возвращать свой долг украинским банкам. Речь о долгах суммой максимум пять миллионов рублей (около 2,25 миллиона гривен). Такие данные распространил портал "Крым.Реалии".
Этот закон поддержали 62 "депутата". В силу он вступит через десять дней после его опубликования. Согласно этому документу, физические, а также юридические лица, у которых сейчас есть задолженность перед банками Украины до 5 млн рублей, освобождаются от ее погашения.
Как сообщал УРА-Информ, Киев задолжал за электричество один миллиард гривен.