Доллар в среду снизился до 26,30 гривен

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 26,30 гривен, а евро можно купить по 31,61 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,75-26,20, продажи 26,19 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0380, продажи - 26,2991 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,35, продажи - 31,30-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0456, продажи - 31,6131 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,440, продажи - 4,450-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,173, продажи - 4,596 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 19 сентября 2017 года, наличный доллар потерял пять копеек. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,31 гривен, а евро можно было купить по 31,59 гривен.