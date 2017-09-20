10:56 20.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Детали нового формата экономического сотрудничества Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом для обсуждения вопроса о дополнительном микроинвестировании в украинский бизнес.

Детали нового формата экономического сотрудничества Украина-ЕС

Об этом передает пресс-служба МИДа Украины.

Министр рассказал Хану о ходе экономических реформ, и также сообщил об улучшении инвестиционного климата.

Климкин обсудил новые возможности для дополнительного финансового вливания в украинскую экономику.

Он также поблагодарил комиссара за последовательную санкционную политику в отношении РФ и попросил усилить влияние на Россию, чтобы последняя прекратила эскалацию конфликта на востоке Украины.

Напомним, что в США проходит 72-ая встреча лидеров стран мира на Генассамблеи ООН, где Петр Порошенко и Павел Климкин проведут ряд переговоров по поводу дальнейшего видения украинского вектора в мире.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Павел Климкин принял участие в Афинском демократическом форуме.


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