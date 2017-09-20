Детали нового формата экономического сотрудничества Украина-ЕС

Об этом передает пресс-служба МИДа Украины.

Министр рассказал Хану о ходе экономических реформ, и также сообщил об улучшении инвестиционного климата.

Климкин обсудил новые возможности для дополнительного финансового вливания в украинскую экономику.

Он также поблагодарил комиссара за последовательную санкционную политику в отношении РФ и попросил усилить влияние на Россию, чтобы последняя прекратила эскалацию конфликта на востоке Украины.

Напомним, что в США проходит 72-ая встреча лидеров стран мира на Генассамблеи ООН, где Петр Порошенко и Павел Климкин проведут ряд переговоров по поводу дальнейшего видения украинского вектора в мире.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Павел Климкин принял участие в Афинском демократическом форуме.