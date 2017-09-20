Депутаты хотят принять проект Госбюджета не позднее 1 декабря

Согласно графику 22 сентября состоится представление проекта госбюджета на пленарном заседании. Вместе с тем не позднее 1 октября депутаты и комитеты планируют рассмотреть проект закона, сформулировать предложения в законопроект и направить их в комитет по вопросам бюджета.

Затем в начале октября комитет должен рассмотреть предложения депутатов, заключения Счетной палаты и подготовить таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы.

Одобрение законопроекта в первом чтении должно состояться 19-20 октября, а уже до 2 ноября Кабинет министров при участии уполномоченных представителей Бюджетного комитета должен подготовить ко второму чтению соответствующий законопроект. При этом подать подготовленный ко второму чтению законопроект правительство должно не позднее 3 ноября.

Комитет по вопросам бюджета 6-15 ноября должен рассмотреть подготовленный ко второму чтению законопроект. Графиком также предусмотрено, что рассмотрение и принятие проекта госбюджета во втором чтении должно состояться 16-17 ноября.

После этого, в срок 18-25 ноября, комитет должен подготовить к третьему чтению законопроект. В целом закон запланировано принять на пленарном заседании не позднее 1 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2018 год и передал его в Верховную Раду.

Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов к диалогу по ключевым аспектам госбюджета на следующий год.