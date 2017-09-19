14:18 19.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине массово подорожал бензин и дизтопливо

Стоимость бензинов и дизтоплива на украинских АЗС стала дороже на 10-50 копеек за литр. Соответствующие сведения стали известны из ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

В Украине массово подорожал бензин и дизтопливо

Согласно данным, в сети АЗС OKKO на 50 коп./л подорожали все виды бензинов, а на WOG – дизельное топливо. А на станциях сети SOCAR на 50 коп./л подорожала вся топливная линейка.

Таким образом, стоимость бензинов и дизтоплива на станциях премиальных операторов установилась на уровне: А-92 – 26,49 грн/л, А-95 – 27,49 грн/л, А-95 Премиум – 28,49 грн/л, ДТ – 24,49 грн/л, ДТ Премиум – 25,49 грн/л.

Также, в сети Parallel все бензины и ДТ подорожали на 14 коп./л, в сети Надежда – на 15 коп./л.

Кроме того, подорожание наблюдалось в таких сетях, как РУР Групп, ОЛАС, Автотранс, Катрал Юг, НК Народная, Укргаздобыча.

В результате очередного подорожания средние цены бензинов и дизтопливо на украинских АЗС выросли до следующего уровня: А-92 – 24,26 грн/л, А-95 – 25,04 грн/л, А-95 Премиум – 26,19 грн/л, ДТ – 22,35 грн/л, ДТ Премиум – 23,99 грн/л.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее под стенами Службы безопасности Украины люди протестуют против цен на автогаз.


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