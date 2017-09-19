12:50 19.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина впервые закачала на хранение газ двух международных трейдеров

Впервые в подземные газовые хранилища Украины закачаны 3 млн кубометров природного газа по заявкам международных трейдеров Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия).

Украина впервые закачала на хранение газ двух международных трейдеров

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Отметим, в сентябре "Укртрансгаз" предоставит брокерские услуги компаниям и закачает в "таможенный склад" около 50 млн куб. м природного газа. По этому поводу ведомство уже заключило договора уже с восьмью компаниями.

Среди них международные трейдеры из Чехии, Швейцарии, Мальты и их украинские представительства. В настоящее время продолжается процесс подписания договоров еще с рядом других западных компаний.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в подземных хранилищах Украины объем газа увеличился до 14,628 миллиардов кубических метров.


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