Сенат США поддержал увеличение оборонного бюджета на 73 млрд долларов

Об этом пишет Голос Америки.

Отметим, что благодаря данному законопроекту теперь американские законодатели смогут поддержать стремление президента Дональда Трампа к более крупным расходам на оборону и увеличению военной мощи США.

По этому поводу сенаторы даже создали условия для политических баталий относительно уровня государственных расходов в текущим году.

Также по информации издания, в данный момент 79 сенаторов поддержали увеличение расходов на оборону. Кроме того, восемь сенаторов проголосовали против.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. В нем, в частности, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины. Это деньги на безопасность и оборону.