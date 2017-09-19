11:41 19.09.2017 | Экономика | Новости
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Сенат США поддержал увеличение оборонного бюджета на 73 млрд долларов

Законопроект о национальной обороне на 2018 год устанавливает уровень расходов на оборону и политику контроля за расходованием средств. Речь идет о сумме в размере 700 млрд, что на 73 млрд больше прошлогоднего оборонного бюджета.

Сенат США поддержал увеличение оборонного бюджета на 73 млрд долларов

Об этом пишет Голос Америки.

Отметим, что благодаря данному законопроекту теперь американские законодатели смогут поддержать стремление президента Дональда Трампа к более крупным расходам на оборону и увеличению военной мощи США.

По этому поводу сенаторы даже создали условия для политических баталий относительно уровня государственных расходов в текущим году.

Также по информации издания, в данный момент 79 сенаторов поддержали увеличение расходов на оборону. Кроме того, восемь сенаторов проголосовали против.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. В нем, в частности, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины. Это деньги на безопасность и оборону.


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