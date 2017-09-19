Сенат США поддержал увеличение оборонного бюджета на 73 млрд долларов

Законопроект о национальной обороне на 2018 год устанавливает уровень расходов на оборону и политику контроля за расходованием средств. Речь идет о сумме в размере 700 млрд, что на 73 млрд больше прошлогоднего оборонного бюджета.
Об этом пишет Голос Америки.
Отметим, что благодаря данному законопроекту теперь американские законодатели смогут поддержать стремление президента Дональда Трампа к более крупным расходам на оборону и увеличению военной мощи США.
По этому поводу сенаторы даже создали условия для политических баталий относительно уровня государственных расходов в текущим году.
Также по информации издания, в данный момент 79 сенаторов поддержали увеличение расходов на оборону. Кроме того, восемь сенаторов проголосовали против.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. В нем, в частности, предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины. Это деньги на безопасность и оборону.