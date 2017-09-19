Сенат США одобрил выделение 150 млн долларов Украине

Соответствующие сведение стали известны в тексте документа, размещенном на сайте Конгресса.

Отмечается, что только половину этой суммы министр обороны имеет право беспрепятственно предоставить Украине. Выделение остальных средств зависит от проведения Киевом реформ в области обороны.

К слову, в бюджете Пентагона уже не первый год закладывают средства для финпомощи Украине. Изначально сума достигала 350 млн долларов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сенат США утвердил проект госбюджета на 2017 финансовый год, в котором предусмотрено выделение Украине 560 миллионов долларов.