14:35 19.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оккупированная Донетчина задолжала 1,6 миллиарда гривен за воду

Временно оккупированная Донетчина на данный момент уже задолжала коммунальному предприятию под названием "Компания "Вода Донбасса" около 1,6 миллиарда гривен.

Оккупированная Донетчина задолжала 1,6 миллиарда гривен за воду

Так, эта задолженность - за потребленную ранее воду. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Донецкой военно-гражданской администрации - Татьяна Игнатченко. Так, 1 миллиард и 600 миллионов гривен оккупированные территории Донетчины уже должны за воду. Однако это – согласно старым тарифам.

Также Игнатченко добавила, что на подконтрольных Украине территориях Донетчины сейчас цена на водоснабжение повышалась уже несколько раз.

Как сообщал УРА-Информ, в нескольких районах столицы на время перекроют холодное водоснабжение.


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