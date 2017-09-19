Оккупированная Донетчина задолжала 1,6 миллиарда гривен за воду

Так, эта задолженность - за потребленную ранее воду. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Донецкой военно-гражданской администрации - Татьяна Игнатченко. Так, 1 миллиард и 600 миллионов гривен оккупированные территории Донетчины уже должны за воду. Однако это – согласно старым тарифам.

Также Игнатченко добавила, что на подконтрольных Украине территориях Донетчины сейчас цена на водоснабжение повышалась уже несколько раз.

Как сообщал УРА-Информ, в нескольких районах столицы на время перекроют холодное водоснабжение.