Нацбанк на вторник немного укрепил гривну

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 сентября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2618,0679 грн;
100 евро - 3128,0675 грн;
10 российских рублей - 4,5433 грн.
При этом регулятор установил на 19 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1117.151875;
Серебро - 14.923475;
Платина - 826.270822;
Палладий -786.643552.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2622,4386 грн;
100 евро - 3137,2233 грн;
10 российских рублей - 4,558 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.