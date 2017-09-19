11:15 19.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100174090:Polishuk

Наличный доллар во вторник снизился до 26,31 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 19 сентября 2017 года, наличный доллар потерял пять копеек.

Наличный доллар во вторник снизился до 26,31 гривен

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,31 гривен, а евро можно купить 31,59 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80-26,15, продажи 26,18 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0338, продажи - 26,3073 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,25, продажи - 31,25-31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0217, продажи - 31,5886 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,470, продажи - 4,470-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,193, продажи - 4,605 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 18 сентября 2017 года, наличный доллар поднялся на четыре копейки. Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,36 гривен, а евро можно было купить по 31,57 гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив