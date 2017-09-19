Наличный доллар во вторник снизился до 26,31 гривен

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,31 гривен, а евро можно купить 31,59 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80-26,15, продажи 26,18 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0338, продажи - 26,3073 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,25, продажи - 31,25-31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0217, продажи - 31,5886 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,470, продажи - 4,470-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,193, продажи - 4,605 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 18 сентября 2017 года, наличный доллар поднялся на четыре копейки. Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,36 гривен, а евро можно было купить по 31,57 гривен.