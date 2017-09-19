На реформирование украинских интернатов выделят 277 миллионов гривен

Такое сообщение в рамках конференции "Дети-проводники перемен" распространил Уполномоченный П. Порошенко по правам ребенка Н. Кулеба. Согласно его словам – правительство уже подписало план по реформированию в стране интернатных учреждений.

Он направлен на то, чтобы каждый год в течение десяти лет количество детей в интернатах становилось ниже на 10 процентов, чтобы росло число детей в инклюзивном образовании. Также предполагается создание рынка социальных услуг детям-сиротам - подчеркнул Н.Кулеба.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман призывал инвестировать средства в детей, а не именно в интернаты.