12:16 19.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На реформирование украинских интернатов выделят 277 миллионов гривен

Правительство Украины уже выделило 277 миллионов гривен - на выполнение плана действий по реформированию интернатов.

На реформирование украинских интернатов выделят 277 миллионов гривен

Такое сообщение в рамках конференции "Дети-проводники перемен" распространил Уполномоченный П. Порошенко по правам ребенка Н. Кулеба. Согласно его словам – правительство уже подписало план по реформированию в стране интернатных учреждений.

Он направлен на то, чтобы каждый год в течение десяти лет количество детей в интернатах становилось ниже на 10 процентов, чтобы росло число детей в инклюзивном образовании. Также предполагается создание рынка социальных услуг детям-сиротам - подчеркнул Н.Кулеба.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман призывал инвестировать средства в детей, а не именно в интернаты.


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