Минфин официально объявил о выпуске евробондов

Таким образом, будут выпущены облигации внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов. Однако такие евробонды будут выпущены с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями. В частности, с 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года и 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года.

По информации ведомства, на облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B-рейтинговым агентством Fitch.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство финансов Украины выкупит у инвесторов еврооблигации на общую сумму более 1,576 млрд долларов. В таком случае, дата погашения обязательств по указанным ценным бумагам, для суммы 1,161 млрд долларов - 2019 год, для ценных бумаг на 415,2 млн долларов - 2020 год.